Caso Marco Bellavia, duro intervento degli Psichiatri: “GF Vip specchio della società indifferente e ignorante” (Di martedì 4 ottobre 2022) Il prossimo 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale ed quanto accaduto a Marco Bellavia al GF Vip ha rappresentato una delle pagine più brutte e tristi della tv degli ultimi anni. Non certamente per colpa dell’ex conduttore, “reo” solo di essere una persona estremamente fragile e di aver trovato il grande... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 4 ottobre 2022) Il prossimo 10 ottobre si celebra la Giornata mondialesalute mentale ed quanto accaduto aal GF Vip ha rappresentato una delle pagine più brutte e tristitvultimi anni. Non certamente per colpa dell’ex conduttore, “reo” solo di essere una persona estremamente fragile e di aver trovato il grande... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - MarioManca : #Gfvip 7 e il caso Marco Bellavia: Signorini fa piazza pulita, ma non basta - RollingStoneita : #GFvip: l’occasione di parlare di salute mentale in prima serata è stata barattata in cambio dell’ennesimo ‘scandal… - infoitcultura : GF Vip, la doppia eliminazione non basta: è ancora bufera per il caso Marco Bellavia - gingerebasta : RT @blogtivvu: Caso Marco Bellavia, duro intervento degli Psichiatri: “GF Vip specchio della società indifferente e ignorante” #gfvip #iost… -