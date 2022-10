Cani e gatti, aumenta l'abbandono di animali domestici in Italia: 57mila nel 2022 (Di martedì 4 ottobre 2022) “Nel giorno di San Francesco si celebrano gli animali ma, diciamo la verità, c'è poco da festeggiare”. Le parole di Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Ente nazionale protezione animali (Enpa), fanno riferimento alla drammatica condizione che riguarda gli animali domestici in Italia, in particolare Cani e gatti. Secondo i dati raccolti dall’ente, dal primo gennaio al 30 settembre “sono 17.585 i Cani ospiti nei nostri rifugi e 39.752 i gatti accuditi tra gattili e colonie feline" mentre "le adozioni sono in grande calo". Il motivo alla base dell'abbandono Dopo l’aumento del numero di persone che hanno deciso di accogliere in casa un animale durante la pandemia, gli Italiani hanno ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 ottobre 2022) “Nel giorno di San Francesco si celebrano glima, diciamo la verità, c'è poco da festeggiare”. Le parole di Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Ente nazionale protezione(Enpa), fanno riferimento alla drammatica condizione che riguarda gliin, in particolare. Secondo i dati raccolti dall’ente, dal primo gennaio al 30 settembre “sono 17.585 iospiti nei nostri rifugi e 39.752 iaccuditi trali e colonie feline" mentre "le adozioni sono in grande calo". Il motivo alla base dell'Dopo l’aumento del numero di persone che hanno deciso di accogliere in casa un animale durante la pandemia, glini hanno ...

