Un altro pareggio: l’AlbinoLeffe stecca anche contro il Lecco (Di domenica 2 ottobre 2022) Bergamo. Prosegue il digiuno di vittorie dell’AlbinoLeffe, che non riesce a conquistare i tre punti nemmeno nella sesta giornata del girone A di Serie C. A Zanica allo Stadium arriva soltanto un pareggio nell’anticipo contro il Lecco: è il quarto stagionale, a fronte di due sconfitte e, appunto, zero successi. Senza l’esperienza di Cori causa febbre e con il neoacquisto Petrungaro non ancora in condizione di giocare, l’Abinoleffe parte meglio e nel giro di pochi minuti arriva un paio di volte alla conclusione, prima che anche il Lecco riesca a farsi vedere dalle parti di Pagno. La spinta bluceleste appoggiandosi soprattutto su Cocco viene premiata quando Manconi al 28’ riesce a sbloccare: destro sul secondo palo preciso a rientrare. Il punto del pari arriva nella ripresa grazie ad una ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 ottobre 2022) Bergamo. Prosegue il digiuno di vittorie del, che non riesce a conquistare i tre punti nemmeno nella sesta giornata del girone A di Serie C. A Zanica allo Stadium arriva soltanto unnell’anticipoil: è il quarto stagionale, a fronte di due sconfitte e, appunto, zero successi. Senza l’esperienza di Cori causa febbre e con il neoacquisto Petrungaro non ancora in condizione di giocare, l’Abinoleffe parte meglio e nel giro di pochi minuti arriva un paio di volte alla conclusione, prima cheilriesca a farsi vedere dalle parti di Pagno. La spinta bluceleste appoggiandosi soprattutto su Cocco viene premiata quando Manconi al 28’ riesce a sbloccare: destro sul secondo palo preciso a rientrare. Il punto del pari arriva nella ripresa grazie ad una ...

