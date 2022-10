Ucraina, appello del Papa: “Putin fermi la violenza, Zelensky apra alle proposte di pace” (Di domenica 2 ottobre 2022) Papa Francesco, a sorpresa, prima dell’Angelus, ha lanciato un drammatico appello per fermare la guerra in Ucraina. Ha chiesto pace, negoziati e soluzioni giuste, concordate e stabili. Si rivolge a Putin e a Zelensky e chiede loro di arrivare alla pace il prima possibile. “L’andamento della guerra in Ucraina è diventato talmente grave, devastante e minaccioso, da suscitare grande preoccupazione”, ha detto il pontefice. «È angosciante – ha detto il Papa – che il mondo stia imparando la geografia dell’Ucraina attraverso nomi come Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporizhzhia e altre località, che sono diventate luoghi di sofferenze e paure indescrivibili. E che dire del fatto che l’umanità si trova nuovamente davanti ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 ottobre 2022)Francesco, a sorpresa, prima dell’Angelus, ha lanciato un drammaticoper fermare la guerra in. Ha chiesto, negoziati e soluzioni giuste, concordate e stabili. Si rivolge ae ae chiede loro di arrivare allail prima possibile. “L’andamento della guerra inè diventato talmente grave, devastante e minaccioso, da suscitare grande preoccupazione”, ha detto il pontefice. «È angosciante – ha detto il– che il mondo stia imparando la geografia dell’attraverso nomi come Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporizhzhia e altre località, che sono diventate luoghi di sofferenze e paure indescrivibili. E che dire del fatto che l’umanità si trova nuovamente davanti ...

vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Il mio appello si rivolge al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche p… - vaticannews_it : Il #Papa preoccupato per la minaccia nucleare e l'escalation in #Ucraina dedica l'intero Angelus a un forte appello… - Agenzia_Italia : #Ucraina Il Pontefice all'Angelus si è rivolto anche al presidente ucraino Zelensky 'affinché sia aperto a serie p… - nonstop9981 : Ucraina, la diretta – Il Papa: “Assurdo trovarsi davanti a minaccia atomica”. E rivolge un appello a Putin e Zelens… - GiovaBasile : RT @matteomatzuzzi: Papa: 'Il mio appello si rivolge al presidente della Federazione russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del s… -