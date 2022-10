Truss ammette | ' dovevo preparare terreno per taglio tasse'

L'Indro

"Confermo il pacchetto (di misure) che abbiamo annunciato...ma ammetto che avremmo dovuto preparare meglio il terreno", ha dichiaratoin un'intervista alla Bbc, agiungendo di aver "imparato la ...... tuttavia, scelse di considerare Reaganomics come giusto per il suo tempo, anche seche i ... Anche i giornali privati come il Wall Street Journal non sono connella sua impresa degna di ... Regno Unito: l'ascesa della Trussonomics — L'Indro Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...