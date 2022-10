Traffico Roma del 02-10-2022 ore 08:30 (Di domenica 2 ottobre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati poco Traffico in questa prima domenica di ottobre sulle strade della capitale nei quartieri Ostiense Portuense in partenza la corsa podistica cardio Race 2022 attenzione Dunque sulle strade dei due quartieri dove temporaneamente cambia la viabilità Per consentire lo svolgimento della gara altra manifestazione sportiva sulle strade del centro alle 10:30 è in programma la bici in rosa 2022 partenza e arrivo al Foro Traiano il percorso lungo via dei Fori Imperiali via Petroselli Piazza Venezia Piazza del Popolo e ritorno al Foro di Traiano chiusure al Traffico fino alle 14 Dalle 12:30 invece all’Olimpico Lazio Spezia per il campionato di Serie A divieti di sosta l’estate intorno al Foro Italico già diverse ore prima della partita divieto di transito per tutta la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 ottobre 2022) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati pocoin questa prima domenica di ottobre sulle strade della capitale nei quartieri Ostiense Portuense in partenza la corsa podistica cardio Raceattenzione Dunque sulle strade dei due quartieri dove temporaneamente cambia la viabilità Per consentire lo svolgimento della gara altra manifestazione sportiva sulle strade del centro alle 10:30 è in programma la bici in rosapartenza e arrivo al Foro Traiano il percorso lungo via dei Fori Imperiali via Petroselli Piazza Venezia Piazza del Popolo e ritorno al Foro di Traiano chiusure alfino alle 14 Dalle 12:30 invece all’Olimpico Lazio Spezia per il campionato di Serie A divieti di sosta l’estate intorno al Foro Italico già diverse ore prima della partita divieto di transito per tutta la ...

