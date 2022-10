Strage allo stadio in Indonesia, oltre 180 morti al termine di una partita di calcio (Di domenica 2 ottobre 2022) Sono morte calpestate nella calca molte delle vittime - al momento se ne contano 182 - dell'invasione di campo che si è trasformata in tragedia a Malang, nella provincia di Giava Orientale, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022) Sono morte calpestate nella calca molte delle vittime - al momento se ne contano 182 - dell'invasione di campo che si è trasformata in tragedia a Malang, nella provincia di Giava Orientale, in ...

