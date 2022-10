Scuola, premio in arrivo per gli insegnanti: ecco a chi spetta (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che a breve cesserà le sue funzioni, ha firmato un decreto che consentirà ad alcuni insegnanti di ricevere un premio. Si tratta di un provvedimento che punta a valorizzare il personale docente a Scuola e che consente di dedicare maggiore attenzione a chi si trova a lavorare in territori considerati disagiati, oltre a chi lavora per un lungo periodo nello stesso istituto. Il governo ha messo così a disposizione 30 milioni di euro, che saranno destinati a chi mantiene la propria sede di servizio e ha alle spalle almeno 5 anni pregressi di permanenza in quella stessa realtà. L’idea alla base della norma è quella di riconoscere un incentivo economico in caso di continuità didattica, aspetto fondamentale anche per aiutare gli alunni a rendere al meglio e a stabilire così un rapporto di fiducia ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che a breve cesserà le sue funzioni, ha firmato un decreto che consentirà ad alcunidi ricevere un. Si tratta di un provvedimento che punta a valorizzare il personale docente ae che consente di dedicare maggiore attenzione a chi si trova a lavorare in territori considerati disagiati, oltre a chi lavora per un lungo periodo nello stesso istituto. Il governo ha messo così a disposizione 30 milioni di euro, che saranno destinati a chi mantiene la propria sede di servizio e ha alle spalle almeno 5 anni pregressi di permanenza in quella stessa realtà. L’idea alla base della norma è quella di riconoscere un incentivo economico in caso di continuità didattica, aspetto fondamentale anche per aiutare gli alunni a rendere al meglio e a stabilire così un rapporto di fiducia ...

