Rimini, arrestato per spaccio Luca Quarto: da bambino fu curato grazie a Diego Maradona (Di domenica 2 ottobre 2022) Nel 1985 la partita di beneficenza nel fango ad Acerra per pagare un'operazione al piccolo ora 38enne. In casa gli sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina Leggi su repubblica (Di domenica 2 ottobre 2022) Nel 1985 la partita di beneficenza nel fango ad Acerra per pagare un'operazione al piccolo ora 38enne. In casa gli sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina

