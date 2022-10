Marco Bellavia lascia il Gf Vip, l’ex moglie contro il programma: “Andava aiutato” (Di domenica 2 ottobre 2022) Marco Bellavia ha alla fine lasciato il Gf Vip, stanco di essere preso di mira dagli altri concorrenti, che non hanno esitato a deriderlo nel momento in cui ha raccontato di soffrire di depressione. Gli unici a prenderne le difese sono stati Antonella Fiordelisi e Luca Salatino, consapevoli di come quanto accaduto nella Casa abbia influito sulla sua scelta. In tantissimi sui social già prima che venisse comunicata la sua decisione si erano schierati a favore dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, al punto tale da far entrare in tendenza l’hashtag #iostoconBellavia. Sulla stessa lunghezza d’onda anche altri concorrenti che hanno partecipato alle passate edizioni, convinti di avere assistito a uno spettacolo ignobile. Molti, infatti, si sarebbero aspettati che si parlasse della situazione di ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 2 ottobre 2022)ha alla fineto il Gf Vip, stanco di essere preso di mira dagli altri concorrenti, che non hanno esitato a deriderlo nel momento in cui ha raccontato di soffrire di depressione. Gli unici a prenderne le difese sono stati Antonella Fiordelisi e Luca Salatino, consapevoli di come quanto accaduto nella Casa abbia influito sulla sua scelta. In tantissimi sui social già prima che venisse comunicata la sua decisione si erano schierati a favore delconduttore di Bim Bum Bam, al punto tale da far entrare in tendenza l’hashtag #iostocon. Sulla stessa lunghezza d’onda anche altri concorrenti che hanno partecipato alle passate edizioni, convinti di avere assistito a uno spettacolo ignobile. Molti, infatti, si sarebbero aspettati che si parlasse della situazione di ...

MarioManca : Mi sconvolge sempre di più che per i reality italiani la bestemmia comporti una squalifica e una frase come «merita… - fanpage : Le telecamere del #gfvip7 riprendono il disagio di un uomo che ha difficoltà a rimettersi in piedi e viene insulta… - trash_italiano : I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO ch… - Parabataisheart : Appena letto tutto quello che è successo a Marco Bellavia ed essere disgustata è dire poco. L’empatia non esiste ma… - CalconiDaniela : RT @Fabioresilience: Alcuni concorrenti hanno usato un linguaggio “crudo” che non lascia spazio a differenti interpretazioni…”LA SQUALIFICA… -