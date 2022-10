Live F1, GP Singapore in diretta: Perez comanda, safety-car in pista per contatto Zhou-Latifi (Di domenica 2 ottobre 2022) Verstappen passa facile Gasly con l'Alpha Tauri, team junior Red BullVerstappen sorprende Vettel e sale ottavo11° giro - La gara riprende con la safety-car che rientra ai... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 2 ottobre 2022) Verstappen passa facile Gasly con l'Alpha Tauri, team junior Red BullVerstappen sorprende Vettel e sale ottavo11° giro - La gara riprende con la-car che rientra ai...

SkySportF1 : ?? 17° ROUND DEL MONDIALE A SINGAPORE: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ? ?? F1 a Marina Bay: weekend da viv… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: 'Non l'ho visto' le parole del pilota Williams LIVE (?? 10/61) ? - Etzi2891 : RT @SkySportF1: 'Non l'ho visto' le parole del pilota Williams LIVE (?? 10/61) ? - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: 'Non l'ho visto' le parole del pilota Williams LIVE (?? 10/61) ? - zazoomblog : LIVE F1 GP Singapore 2022 in DIRETTA: Perez brucia Leclerc in avvio - #Singapore #DIRETTA: #Perez #brucia -