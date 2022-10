GF VIP, c’è un colpevole ed è stato scoperto | “Ha fatto tutto a tavolino” (Di domenica 2 ottobre 2022) Nelle ultime ore, la casa del GF VIP è stata stravolta da un’uscita inaspettata e per certi versi grave. Finalmente ecco il colpevole GF VIP (Screen da Twitter)La nuova edizione del GF VIP è iniziata da pochissimo tempo, eppure ciò che è successo la sta già portando di diritto tra le edizioni più complicate e chiacchierate. Nelle ultime ore, infatti, il reality show di Alfonso Signorini è stato letteralmente sconvolto e travolto dall’uscita della casa di un concorrente: sebbene questo sia un procedimento normale, nel reality, questa volta la situazione è ben più seria. L’uscita della casa di Marco Bellavia, infatti, ha scatenato non poche polemiche sui social network e nel pubblico di affezionati. Nelle ultime ore, però, sta prendendo piede una teoria ben più complicata, che identifica un preciso colpevole di questa situazione: ecco di ... Leggi su specialmag (Di domenica 2 ottobre 2022) Nelle ultime ore, la casa del GF VIP è stata stravolta da un’uscita inaspettata e per certi versi grave. Finalmente ecco ilGF VIP (Screen da Twitter)La nuova edizione del GF VIP è iniziata da pochissimo tempo, eppure ciò che è successo la sta già portando di diritto tra le edizioni più complicate e chiacchierate. Nelle ultime ore, infatti, il reality show di Alfonso Signorini èletteralmente sconvolto e travolto dall’uscita della casa di un concorrente: sebbene questo sia un procedimento normale, nel reality, questa volta la situazione è ben più seria. L’uscita della casa di Marco Bellavia, infatti, ha scatenato non poche polemiche sui social network e nel pubblico di affezionati. Nelle ultime ore, però, sta prendendo piede una teoria ben più complicata, che identifica un precisodi questa situazione: ecco di ...

taemeupp : @akiren_13 infatti io non lo seguo più, mi piaceva di più quando non c'erano i vip era una cosa più vera e sincera,… - si_vabbe : @soltantode @Valerio864dd Esatto e addirittura nella versione non vip,in quest'ultima c'è solamente non so io cosa ??????? - Nicoettaconcet1 : RT @SilvanaSorre15: #signorini palesati… non c’è solo l’omofobia!! Continuo a sperare che non aspetti la diretta per far sapere ai “vip” qu… - SilvanaSorre15 : #signorini palesati… non c’è solo l’omofobia!! Continuo a sperare che non aspetti la diretta per far sapere ai “vip… - infoitcultura : Gf Vip, 'ha lasciato la casa': il primo (clamoroso) ritiro, cosa c'è dietro -

