Gazzetta | l' Inter commette sempre gli stessi errori Se non vince neppure quando gioca bene | quando?

Gazzetta_it : Gol! Inter - Roma 1-0, rete di Dimarco F. (INT) - Gazzetta_it : Gol! Inter - Roma 1-1, rete di Dybala P. (ROM) - Gazzetta_it : La 'vendetta' di Dybala: quando vede l'Inter si esalta. La sostituzione? Solo crampi - forzaroma : Sacchi: “In Inter-Roma è mancato il gioco, di pressing neanche l’ombra” #ASRoma - stre7_1899 : RT @Gazzetta_it: Senza Lukaku l'attacco fa flop. E per Lautaro allarme coscia: oggi gli esami #Inter -

Ad aggravare le cose è il fatto che l'non ha nemmeno giocato male, scrive ladello Sport. La rosea continua:L'perde 2 - 1 a San Siro contro la Roma nel secondo anticipo del sabato dell'ottava giornata di Serie A. Ecco le reazioni dei tifosi ...Tutta la rassegna stampa in un clic LA GAZZETTA DELLO SPORT – Smalling: “Siamo forti e io voglio segnare ancora”. La vendetta di Dybala. IL MESSAGGERO – È un Chris no stop: “Ora segno pure”. IL TEMPO ...Guardando quel piccoletto in maglia bianca e col 21 sulla schiena, San Siro è stato sopraffatto dal rimpianto: mai come stavolta l'Inter tutta, dai dirigenti all'ultimo dei tifosi, ha pensato a ciò ...