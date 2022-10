Gazzetta: De Laurentiis non parla per non turbare gli equilibri (Di domenica 2 ottobre 2022) Il silenzio mediatico di De Laurentiis è considerato dalla Gazzetta una della armi del Napoli in questo inizio di stagione. Tre indizi fanno una prova: il Napoli fa sul serio e rimane concentrato sul momento magico che sta vivendo. Primo: i tifosi felici e convinti alla fine intonano senza paura scaramantica: «Napoli torna campione». Secondo: il low profile scelto dal presidente De Laurentiis – primo in A e pure in B col Bari -, sceso negli spogliatoi a complimentarsi con la squadra ma senza retorica e soprattutto senza dichiarazioni ai media che potrebbero turbare gli equilibri costruiti in estate. E terzo, ma non ultimo, le parole di Spalletti: «La squadra sta imparando ad abituarsi alle diverse situazioni. Se si continua a bombardarli che tornano stanchi dalle nazionali, questi… tornano stanchi. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022) Il silenzio mediatico di Deè considerato dallauna della armi del Napoli in questo inizio di stagione. Tre indizi fanno una prova: il Napoli fa sul serio e rimane concentrato sul momento magico che sta vivendo. Primo: i tifosi felici e convinti alla fine intonano senza paura scaramantica: «Napoli torna campione». Secondo: il low profile scelto dal presidente De– primo in A e pure in B col Bari -, sceso negli spogliatoi a complimentarsi con la squadra ma senza retorica e soprattutto senza dichiarazioni ai media che potrebberoglicostruiti in estate. E terzo, ma non ultimo, le parole di Spalletti: «La squadra sta imparando ad abituarsi alle diverse situazioni. Se si continua a bombardarli che tornano stanchi dalle nazionali, questi… tornano stanchi. ...

