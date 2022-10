Firenze Iran: al Museo Novecento si può lasciare una ciocca a favore dei diritti delle donne (Di domenica 2 ottobre 2022) Anche a Firenze, come in altre cittò, manifestazione in favore delle donne Iraniana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 ottobre 2022) Anche a, come in altre cittò, manifestazione iniana L'articolo proviene daPost.

LiaQuartapelle : Per chi vuole esprimere solidarietà alle donne e agli uomini che in Iran si battono per la libertà e rischiano la p… - venti4ore : Firenze Iran al Museo Novecento si può lasciare una ciocca a favore dei diritti delle donne - FirenzePost : Firenze Iran: al Museo Novecento si può lasciare una ciocca a favore dei diritti delle donne - TittaTwitta1 : RT @AnsaToscana: Iran: a Firenze manifestazione per le donne. Domani in piazza S.Ambrogio. A Museo Novecento ciocche capelli #ANSA https://… - LaMadreBadessa : RT @AnsaToscana: Iran: a Firenze manifestazione per le donne. Domani in piazza S.Ambrogio. A Museo Novecento ciocche capelli #ANSA https://… -