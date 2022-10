Fabbisogno in crisi, associazioni in rivolta: la lista “nera” dei prodotti (Di domenica 2 ottobre 2022) Una crisi senza fine e gli stipendi non bastano. I supermercati aggiungono zeri e le famiglie vanno in tilt. Forse ci stiamo facendo l’abitudine. Purtroppo gli ultimi periodi non sono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 2 ottobre 2022) Unasenza fine e gli stipendi non bastano. I supermercati aggiungono zeri e le famiglie vanno in tilt. Forse ci stiamo facendo l’abitudine. Purtroppo gli ultimi periodi non sono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

andrea_filotimo : @enzinoze @jesoohristo @ultimora_pol Guardi tra una decina d'anni (se ha abbastanza anni per vivere così a lungo) l… - VincenzaSMF : @gianfrancodig15 Inutilizzate risorse ,chiusi pozzi via .are e terra chiedete alla dondolaia ex del vimini,gov ma… - ALisimberti : RT @ultimenotizie: La #Francia non fornirà più energia elettrica all’Italia a causa della crisi energetica. Parigi pesa per il 5% del fabbi… - Giulicat1512 : RT @TELADOIOLANIUS: C’è una grande ipocrisia in UE: ci si vuol liberare dal gas russo e contemporaneamente si è essere estremamente preoccu… - marcuspascal1 : RT @TELADOIOLANIUS: C’è una grande ipocrisia in UE: ci si vuol liberare dal gas russo e contemporaneamente si è essere estremamente preoccu… -