Colesterolo alto e birra? Lo studio che cambia le carte in tavola!

Leggi su formatonews

(Di domenica 2 ottobre 2022) Scopriamo insieme se possiamo bere dellase abbiamo problemi con il, la risposta ci sconvolgerà. Se con le analisi che ci ha fatto fare il nostro medico curante ci hanno scoperto che abbiamo il, ovviamente dobbiamo seguire un regime alimentare in particolare per cercare di far abbassare questo valore. (pixabay)Ovvero a colazione dovremmo preferire i cereali e prendere il caffè d’orzo e non quello normale, ma ci sono alche gli alcolici nella lista delle cose vietate, quindi scopriamo insieme cosa possiamo fare. Iniziamo dicendo, ovviamente, che non dobbiamo eccedere con gli alcolici e come ci ricorda il Ministero della Salute, le quantità sono una unità per le donne e due per gli uomini che hanno meno di 65 anni. Mentre per quanto riguarda la ...