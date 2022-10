Biraghi | «Sarà difficile | ma contro l’Atalanta dobbiamo fare punti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 ottobre 2022) . Le parole del capitano della Fiorentina Cristianoha parlato ai microfoni di Przegl?dowi Sportowemu Onet della situazione in casa Fiorentina. Ecco le parole del capitano viola: «Dopo tanti anni di assenza, ci siamo qualificati per le coppe europee, per la Conference League. Giochiamo ogni tre giorni, non ci eravamo abituati. Non ci siamo allenati normalmente, abbiamo perso molte energie fisicamente e soprattutto psicologicamente. Per questo in questo periodo abbiamo commesso molti errori e di conseguenza abbiamo perso diverse partite. Ora è il momento di un altro tour de force. Quella di domenicala prima delle dodici giocate in 40 giorni. La scorsa stagione l’hai battuta tre volte su tre tentativi. Abbiamo lavorato bene durante la pausa. Abbiamo ricaricato le batterie. ...