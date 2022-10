Bambino di 9 anni rischia di annegare su una nave da crociera: salvato da una motovedetta (Di domenica 2 ottobre 2022) Il piccolo è di nazionalità statunitense: caduto in piscina, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Il salvataggio è partito dalla Capitaneria di porto di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Il piccolo è di nazionalità statunitense: caduto in piscina, è stato trasportato d'urgenza all'ospedaleGesù di Roma. Il salvataggio è partito dalla Capitaneria di porto di ...

fattoquotidiano : Cisgiordania, bambino di 7 anni morto mentre era inseguito da soldati israeliani. Abbas: “In corso pericolosa escal… - sulsitodisimone : RT @leggoit: Roma, bimbo di 9 anni rischia di annegare nella piscina di una nave da crociera: ricoverato al Bambino Gesù - MGCalandrone : Sul treno per Fiumicino, confronto tra vigilantes del Sud (ex terroni) circa i metodi di dissuasione degli 'extraco… - poetada4Soldi : Dove sta la Boldrini!!!!!!!! Addio al bambino palestinese di 7 anni Rayan Suleiman, morto per arresto cardiaco dur… - ArtiPal82 : @gr_grim Tanto per approcciare i problemi complessi, di geopolitica internazionale, con la visione di un bambino di… -