Bambina di 8 mesi picchiata dal compagno della madre nel Milanese | è ricoverata in gravissime condizioni Fermato l’uomo

Una Bambina di appena 8 mesi colpita con ripetuti calci, pugni e schiaffi dal compagno della madre. Il tentato infanticidio, sul quale sta indagando la Procura di Pavia, è avvenuto sabato pomeriggio nel Milanese, nell'appartamento di un condominio in via Colombo a Casarile. La piccola si trova attualmente ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo. l'uomo accusato delle violenze è attualmente in stato di fermo e stando a quanto riporta l'Ansa ha già ammesso le sue responsabilità davanti agli investigatori. A chiamare i soccorsi sabato pomeriggio è stata la nonna della Bambina, che è stata inizialmente trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia.

