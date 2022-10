Atp Astana 2022: programma, orari e ordine di gioco lunedì 3 ottobre (Di domenica 2 ottobre 2022) Il programma dell’Atp 500 di Astana 2022, con gli orari e l’ordine di gioco per la giornata di lunedì 3 ottobre. Iniziano i match del tabellone principale, con subito diversi favoriti impegnati sul Campo Centrale: esordiranno la testa di serie numero cinque Rublev, così come la sette Hurkacz e la otto Auger-Aliassime. Ma ad aprire la giornata sarà Stan Wawrinka contro il francese Mannarino. CENTER COURT Ore 08:00: Mannarino vs (WC) Wawrinka a seguire: Cerundolo vs (7) Hurkacz Non prima delle 14:00: (8) Auger-Aliassime vs Bautista Agut a seguire: Djere vs (5) Rublev COURT 1 Ore 08:00: Van de Zandschulp vs (WC) Zhukayev a seguire: (Q) Zhang vs Karatsev SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Ildell’Atp 500 di, con glie l’diper la giornata di. Iniziano i match del tabellone principale, con subito diversi favoriti impegnati sul Campo Centrale: esordiranno la testa di serie numero cinque Rublev, così come la sette Hurkacz e la otto Auger-Aliassime. Ma ad aprire la giornata sarà Stan Wawrinka contro il francese Mannarino. CENTER COURT Ore 08:00: Mannarino vs (WC) Wawrinka a seguire: Cerundolo vs (7) Hurkacz Non prima delle 14:00: (8) Auger-Aliassime vs Bautista Agut a seguire: Djere vs (5) Rublev COURT 1 Ore 08:00: Van de Zandschulp vs (WC) Zhukayev a seguire: (Q) Zhang vs Karatsev SportFace.

