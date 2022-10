Se ne va una vera icona della lotta: è morto Antonio Inoki | Ecco perché lo ricorderemo (Di sabato 1 ottobre 2022) Una notizia che ha profondamente rattristato non solo i tantissimi appassionati di wrestling in tutto il mondo, ma anche i fan dell’Uomo Tigre, il cartone animato amatissimo anche qui in Italia. Si è spento all’età di 79 anni Antonio Inoki, il cui vero nome era Kanji Inoki. Il lottatore giapponese è stato uno dei principali L'articolo Se ne va una vera icona della lotta: è morto Antonio Inoki Ecco perché lo ricorderemo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 1 ottobre 2022) Una notizia che ha profondamente rattristato non solo i tantissimi appassionati di wrestling in tutto il mondo, ma anche i fan dell’Uomo Tigre, il cartone animato amatissimo anche qui in Italia. Si è spento all’età di 79 anni, il cui vero nome era Kanji. Iltore giapponese è stato uno dei principali L'articolo Se ne va una: èloNewNotizie.it.

ladyonorato : È proprio così. Da questo disastro non si esce con più spesa, diversamente che da altre precedenti crisi. L’unica s… - aldotorchiaro : Campagna elettorale conclusa. Non la più memorabile. La sinistra ha fatto di tutto per perdere, prenotando una rivi… - sandrogozi : Oggi inizia il percorso #RenewItalia,un nuovo percorso politico.Una proposta in grado di superare le divisioni tra… - Semiramide2009 : @MariaTe47891716 Ma come può assumere questo tono sprezzante da Messalina con il mestruo ?? Ma si ridimensioni l'eg… - stefaniarizze : @danifeelfine182 Ma è vera questa cosa? No, perché io sarei sempre in multa. Peró ho una bottiglia d'acqua in macchina all'occorrenza. -