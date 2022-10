Sampdoria | Giampaolo | “Pronti per il Monza | vincere è una necessità”

(Di sabato 1 ottobre 2022) Marco, tecnico della, è intervenuto alla vigilia della delicata sfida contro il, valida per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023: “La squadra ha lavorato bene in queste settimane. Siamoper la partita,ormai è una. Ilè una squadra che ha trovato fiducia dopo il successo contro la Juventus. Sembra avere le idee piuttosto chiare, ma noi abbiamo preparato il match e non ci faremo trovare impreparati“. L’allenatore dei blucerchiati ha poi parlato dei singoli: “Gabbiadini continua a migliorare ed è a disposizione. La nazionale gli ha fatto bene in termini di fiducia. Anche Colley sta bene, l’unico indisponibile resta Winks. Sia Sabiri che Djuricic possono giocare trequartisti, ma in quella posizione potrei mettere ...

