Russi cacciati da Lyman, pressing dei falchi su Putin: "Usiamo le armi atomiche" (Di sabato 1 ottobre 2022) Sui social legati alla resistenza ucraina ci sono anche i video, colonne di mezzi Russi che si allontanano da Lyman, città chiave nella regione di Donetsk passata nelle ultime ore sotto il controllo delle forze di Kiev. Nel giorno successivo al discorso trionfalistico di Vladimir Putin dopo l'annessione delle quattro regioni ucraine sotto il controllo russo, la Russia è costretta ad ammettere di avere ritirato le sue truppe da Lyman. Lo riportano le agenzie di stampa russa Tass e Ria, citando il ministero russo della Difesa. L'annuncio giunge mentre la controffensiva dell'Ucraina nell'est del Paese guadagna terreno. Lyman si trova nella regione orientale di Donetsk e circa 160 chilometri a sud-est di Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Importante hub di trasporti, ...

