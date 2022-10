Roma batte Inter in rimonta, Dybala-Smalling inguaiano Inzaghi (Di sabato 1 ottobre 2022) La pugnalata dell'ex. La Roma di Jose Mourinho espugna San Siro battendo l'Inter per 2-1 in rimonta e apre ufficialmente la crisi della panchina di Simone Inzaghi. E' la prima vittoria dello Special One contro la sua ex squadra, proprio nel giorno in cui non era presenta in panchina per squalifica. Secondo ko di fila per l'Inter, che scivola al settimo posto in classifica staccata proprio dai giallorossi che si portano a -4 dal Napoli capolista. Una Roma partita male nel primo tempo, ma capace di uscire alla distanza trascinata dalla classe di Dybala e dal carisma di Smalling. La svolta della partita per la Roma quando Mourinho sposta Zaniolo centravanti, con Dybala più libero di spaziare sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) La pugnalata dell'ex. Ladi Jose Mourinho espugna San Sirondo l'per 2-1 ine apre ufficialmente la crisi della panchina di Simone. E' la prima vittoria dello Special One contro la sua ex squadra, proprio nel giorno in cui non era presenta in panchina per squalifica. Secondo ko di fila per l', che scivola al settimo posto in classifica staccata proprio dai giallorossi che si portano a -4 dal Napoli capolista. Unapartita male nel primo tempo, ma capace di uscire alla distanza trascinata dalla classe die dal carisma di. La svolta della partita per laquando Mourinho sposta Zaniolo centravanti, conpiù libero di spaziare sulla ...

