Ripensare le catene del valore Il discorso di Meloni a Coldiretti 

(Di sabato 1 ottobre 2022) Al Villaggio Contadino di Coldiretti a Milano il primo intervento pubblico di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, dopo la vittoria delle elezioni domenica sera. “Bisognalepartendo danazionali dove è possibile”, ha detto ribadendo quanto già spiegato prima del voto al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Servono, ha spiegato, “europee dove non è possibile averle nazionali”. Friend-shoring, cioè Paesi alleati, espressione spesso utilizzata da Janet Yellen, segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, “quando non è possibile averle europee”. Near-shoring, cioèvicine, “quando non è possibile averle neanche con i Paesi alleati”, ha aggiunto. L’obiettivo è “controllare ledi approvvigionamento. Altrimenti siamo in balia degli ...

anielloforino : RT @martinoloiacono: Meloni al villaggio Coldiretti: Italia ed Europa devono ripensare catene di approvvigionamento. Friendshoring e nearsh… - DiplomaziaTW : RT @martinoloiacono: Meloni al villaggio Coldiretti: Italia ed Europa devono ripensare catene di approvvigionamento. Friendshoring e nearsh… - Matteo37_ : RT @martinoloiacono: Meloni al villaggio Coldiretti: Italia ed Europa devono ripensare catene di approvvigionamento. Friendshoring e nearsh… - ClaudioBollenti : RT @martinoloiacono: Meloni al villaggio Coldiretti: Italia ed Europa devono ripensare catene di approvvigionamento. Friendshoring e nearsh… - martinoloiacono : Meloni al villaggio Coldiretti: Italia ed Europa devono ripensare catene di approvvigionamento. Friendshoring e nea… -

Italiaambiente

Si tratta di un settore resiliente perché si basa sudel valore locali e consente la ... Occorreil modo in cui si crea valore e adottare con urgenza quanto, in questa nuova economia, ...Oltre alle infrastrutture il ruolo dello stato per Meloni si inserisce anche nella necessità dila globalizzazione, in particolare sulla difesa delle aziende italiane e sulledi ... Meloni, parole d'ordine per l'agricoltura: sovranità, sostenibilità, qualità Nei meravigliosi Kew Gardens, i giardini botanici di Londra, c'è una mostra dal titolo Food Forever. Tra il verde dei giardini e le curatissime serre, è possibile scoprire come il cibo anche più comun ...