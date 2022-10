Nuovo look, vecchi trucchi. Xi ci riprova con la Via della Seta (Di sabato 1 ottobre 2022) C’è sempre una seconda possibilità, anche nella testa di Xi Jinping, a un passo dall’incassare il terzo mandato alla guida della Cina, diventando un moderno Mao. La Via della Seta cinese è troppe volte inciampata, fino a rivelarsi un autentico flop. Quello che doveva essere il più grande investimento infrastrutturale su scala globale alla fine si è rivelato, come raccontato da Formiche.net, in una mastodontica trappola del debito. Le banche del Dragone, infatti, nel prestare ai Paesi dello scacchiere della belt&road hanno finito con l’indebitare mezzo pianeta. E insolvenza dopo insolvenza, molti progetti si sono arenati. Ora, secondo alcune indiscrezioni rivelate dal Times, a Pechino avrebbero deciso di attuare una sorta di riforma della Via della Seta, con ... Leggi su formiche (Di sabato 1 ottobre 2022) C’è sempre una seconda possibilità, anche nella testa di Xi Jinping, a un passo dall’incassare il terzo mandato alla guidaCina, diventando un moderno Mao. La Viacinese è troppe volte inciampata, fino a rivelarsi un autentico flop. Quello che doveva essere il più grande investimento infrastrutturale su scala globale alla fine si è rivelato, come raccontato da Formiche.net, in una mastodontica trappola del debito. Le banche del Dragone, infatti, nel prestare ai Paesi dello scacchierebelt&road hanno finito con l’indebitare mezzo pianeta. E insolvenza dopo insolvenza, molti progetti si sono arenati. Ora, secondo alcune indiscrezioni rivelate dal Times, a Pechino avrebbero deciso di attuare una sorta di riformaVia, con ...

