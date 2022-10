Marco Balestri | “mai più nella vita | pensavo mi venisse un ictus” | Valerio Merola | “sono pronto”

Leggi su newstv

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il racconto diè davvero preoccupante e deve far riflettere. Anche se il collegasembra aver il coraggio di provare Doveva essere qualcosa di prodromico al piacere. Mase l’è vista davvero brutta. E’ stato lo stesso conduttore televisivo e speaker radiofonico a raccontare la propria esperienza qualche tempo fa. Fate attenzione, soprattutto se avete superato i 60 anni.(web source)Uomo di spettacolo e intellettuale., infatti, è laureato in Filosofia, anche se poi ha scelto tutt’altra strada, quella dell’intrattenimento. Inizia infatti a lavorare in radio e si fa conoscere soprattutto come autore televisivo. Da una sua idea, per esempio, nasce “Il gioco delle coppie”, condotto da ...