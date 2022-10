LIVE – Padova-Modena 2-1 (25-22, 16-25, 25-17, 12-13): Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA (Di sabato 1 ottobre 2022) La DIRETTA testuale di Pallavolo Padova-Valsa Group Modena, partita valevole per la prima giornata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Inizia una nuova stagione e i Canarini proveranno subito a conquistare punti in casa della formazione veneta. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 1 ottobre alla Kioene Arena di Padova. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 1^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV Superlega 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Superlega ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Latestuale di Pallavolo-Valsa Group, partita valevole per la prima giornata della regular season didimaschile. Inizia una nuova stagione e i Canarini proveranno subito a conquistare punti in casa della formazione veneta. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 1 ottobre alla Kioene Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 1^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE...

