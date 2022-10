Kelly Osbourne diventa mamma | ' Ma scelgo di non allattare e continuare a curarmi'

GravidanzaOnLine.it

A maggio 2022 ha annunciato di essere incinta del primo figlio. A 37 anni compiuti la primogenita di Ozzy e Sharon ...Anche lei è relegata alla scena underground, ma tant'è, probabilmente nel futuro preparerà delle sorprese che ribalteranno la situazione: di certo non si tratta di, che al contrario ha ... La frustrazione di Kelly Osbourne per chi la giudica per avere scelto di non allattare Kelly Osbourne ha rivelato di non voler allattare suo figlio per continuare il suo recpero, ma non tutti giudicano in modo positivo la scelta ...