Juve, Allegri ha finito il credito: costretto a vincere e convincere (Di sabato 1 ottobre 2022) In casa bianconeri sarebbero finiti i bonus per Massimiliano Allegri: la società vuole una vittoria convincente con il Bologna Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Allegri ha terminato tutti i crediti che aveva nei confronti della società. Domani contro il Bologna è chiamato non solo a vincere, ma anche a trovare una prestazione convincente. All’interno della società intanto aumentano i dubbi sia sul tecnico, che sui suoi giocatori: se le prestazioni non miglioreranno, sarebbe più fuori che dentro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) In casa bianconeri sarebbero finiti i bonus per Massimiliano: la società vuole una vittoria convincente con il Bologna Come riferito dalla Gazzetta dello Sport,ha terminato tutti i crediti che aveva nei confronti della società. Domani contro il Bologna è chiamato non solo a, ma anche a trovare una prestazione convincente. All’interno della società intanto aumentano i dubbi sia sul tecnico, che sui suoi giocatori: se le prestazioni non miglioreranno, sarebbe più fuori che dentro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Allegri-Bonucci, patto scudetto: Juve, scatta la grande rimonta #Juve - forumJuventus : Kulusevski: 'Alla Juve non funzionava nulla. Al Tottenham si lavora molto di più. Da Allegri a Conte? È cambiato il… - juventus_zone24 : RT @Gazzetta_it: Un giovanissimo e tre nuovi: Juve, i nomi a sorpresa nella 'formazione tipo' di Allegri #Juve - junews24com : Juve, Allegri si affida alla vecchia certezza: la mossa per la difesa - AlexVes84825277 : RT @Gazzetta_it: Il tiro al bersaglio degli ex Juve ad Allegri? C'è qualche verità, ma arrivano tardi -