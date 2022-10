Il Diavolo non può più aspettare: serve CDK - Sport - quotidiano.net (Di sabato 1 ottobre 2022) Olivier Giroud ha compiuto ieri 36 anni. L'attaccante francese è andato a segno nelle ultime tre gare di fila in campionato Leggi su quotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Olivier Giroud ha compiuto ieri 36 anni. L'attaccante francese è andato a segno nelle ultime tre gare di fila in campionato

wannym2 : @blualessandro @g_caprotti @marioadinolfi Ma si rende conto che lei sta giustificando non solo un invasione di un p… - arwen0506 : RT @davalessi_ct: Letta spinge per costituente e nuovo partito in sostituzione del PD. Per me non cambia nulla, potranno chiamarsi come dia… - romanino48 : RT @davalessi_ct: Letta spinge per costituente e nuovo partito in sostituzione del PD. Per me non cambia nulla, potranno chiamarsi come dia… - ErnestoPascucci : RT @davalessi_ct: Letta spinge per costituente e nuovo partito in sostituzione del PD. Per me non cambia nulla, potranno chiamarsi come dia… - oldrobel : RT @MiguelCalabria3: Il diavolo non è il principe della materia, il diavolo è l'arroganza dello spirito, la fede senza sorriso, la verità c… -