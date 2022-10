GP Thailandia, Qualifiche: giornata storica, Bezzecchi in pole! (Di sabato 1 ottobre 2022) Adesso conosciamo anche il poleman di questo lungo weekend asiatico della MotoGP. Dopo aver visto ben quattro sessioni di prove libere (dominio della Pramac Racing con Marc Marquez che si è accontentato di vincere la prima manche del venerdì di ieri, il GP Thailandia ha mandato in pista le più importanti Qualifiche che hanno chiuso definitivamente le prove veloci. Adesso soltanto la gara di domani manca all’appello. Chi ha staccato il miglior tempo? A primeggiare in questa sessione è stato Marco Bezzecchi su VR46 Racing Team: l’italiano si è regalato una giornata storica mettendo a referto la sua prima pole position della carriera nella classe regina. Secondo un ottimo Jorge Martin su una Pramac che si è dimostrata sempre molto competitiva. Terza Francesco Bagnaia su Ducati che avrà appena dietro Fabio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Adesso conosciamo anche il poleman di questo lungo weekend asiatico della MotoGP. Dopo aver visto ben quattro sessioni di prove libere (dominio della Pramac Racing con Marc Marquez che si è accontentato di vincere la prima manche del venerdì di ieri, il GPha mandato in pista le più importantiche hanno chiuso definitivamente le prove veloci. Adesso soltanto la gara di domani manca all’appello. Chi ha staccato il miglior tempo? A primeggiare in questa sessione è stato Marcosu VR46 Racing Team: l’italiano si è regalato unamettendo a referto la sua prima pole position della carriera nella classe regina. Secondo un ottimo Jorge Martin su una Pramac che si è dimostrata sempre molto competitiva. Terza Francesco Bagnaia su Ducati che avrà appena dietro Fabio ...

