Giro di fatture false nel commercio del caffè, scoperta maxi frode fiscale: sequestri per 700mila euro

Maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza nell'ambito del commercio del caffè. I Militari hanno pertanto eseguito un sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore di circa 700.000 euro. Nel mirino confronti di 10 persone, tra titolari di ditte individuali e amministratori di diritto e di fatto delle società coinvolte, che ora risultano indagate per le ipotesi di reato di omesso versamento di imposte, nonché di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini Il provvedimento cautelare costituisce l'epilogo degli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Ladispoli, che hanno preso le mosse da alcune verifiche fiscali nei confronti di società di Viterbo e Frosinone operanti nel ...

