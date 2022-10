GF Vip | “Questa non serve a nulla!”: faccia a faccia violento, lui la fa a pezzi (Di sabato 1 ottobre 2022) Una discussione nata in modo pacifico si è trasformata in un scontro violentissimo tra due dei concorrenti più in vista del reality show. Lite al GF Vip – Screenshot MediasetQuest’anno l’edizione del GF Vip sta regalando emozioni a non finire, compresi gli scontri, come l’ultimo accaduto tra due dei vipponi più in vista tra quelli presenti nella Casa di Cinecittà. I protagonisti del litigio furibondo sono il giornalista Attilio Romano e la cantante Wilma Goich. Lei ha mostrato un carattere alquanto spigoloso. Lui si è già reso protagonista di dichiarazioni che hanno fatto clamore e ha dimostrato di avere una fortissima personalità. Così forte da essere in grado di rispondere a tono in qualunque situazione, senza alcuna remora. Cosa che è accaduta nei confronti di Wilma Goich, la quale a sua volta lo ha provocato con un modo di fare alquanto discutibile. GF Vip, Attilio ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 ottobre 2022) Una discussione nata in modo pacifico si è trasformata in un scontro violentissimo tra due dei concorrenti più in vista del reality show. Lite al GF Vip – Screenshot MediasetQuest’anno l’edizione del GF Vip sta regalando emozioni a non finire, compresi gli scontri, come l’ultimo accaduto tra due dei vipponi più in vista tra quelli presenti nella Casa di Cinecittà. I protagonisti del litigio furibondo sono il giornalista Attilio Romano e la cantante Wilma Goich. Lei ha mostrato un carattere alquanto spigoloso. Lui si è già reso protagonista di dichiarazioni che hanno fatto clamore e ha dimostrato di avere una fortissima personalità. Così forte da essere in grado di rispondere a tono in qualunque situazione, senza alcuna remora. Cosa che è accaduta nei confronti di Wilma Goich, la quale a sua volta lo ha provocato con un modo di fare alquanto discutibile. GF Vip, Attilio ...

slayertommy : @Silvi_Etta84 @GiuliaSalemi93 @SBruganelli Non seguo il GF Vip, sapevo ci fosse questa tizia, peraltro lì dentro di… - IoBohhhhh : Se nella puntata di giovedì avessero fatto un cazziatone e ridimensionato i vip, non avremo assisstito a questa val… - EMCervellati : RT @LinkCampus: ??La #solidarietà scende in campo con il Torneo VIP organizzato da #PlOpentournaments. Vieni a giocare questa partita insie… - gpalmero3 : RT @cosedi_C: Che tenerezza gli amici 'vip' social della Torelli che cercano di difenderla facendola passare come una povera vittima di que… - auroraamore18 : il comportamento dei “vip” con @MarcoBellavia è davvero di poco gusto,lui voleva solo essere ascoltato??spero il GF… -