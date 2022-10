Empoli-Milan, De Ketelaere: “Vogliamo reagire dopo la sconfitta con il Napoli” (Di sabato 1 ottobre 2022) Charles De Ketelaere, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di sabato 1 ottobre 2022) Charles De, giocatore rossonero, ha parlato a 'TV' prima di, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023

DAZN_IT : Kakà al primo anno in Italia: meteorite ?? Empoli-Milan ci sblocca un ricordo ? L’aveva toccata piano qui ??… - cmdotcom : #Empoli, Zanetti: '#Milan banco di prova importante. Come fermare #Leao? Magari gli viene l'influenza' #EmpoliMilan - PietroMazzara : Verso l’Empoli: - #Saelemaekers per completare la trequarti con De Ketelaere e Leao dietro a Giroud - Pobega e Ton… - ilmilantw : Io credo che viste le assenze l’Empoli parti favorito sul Milan. Non è un alibi eh - iamfrancesco91 : @milan_passione Ti brucerà anche quella con l'Empoli di tra poco Con tatarusanu in porta e ballo in difesa che schi… -