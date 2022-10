Dopo Nord Stream i soldati Nato in Norvegia | gli Alleati si muovono

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo gli incidenti ai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 nel Mar Baltico il governo della Norvegia ha accettato l'aiuto militare di Francia, Germania e Gran Bretagna per proteggere i suoi gasdotti e le sue installazioni petrolifere. Ad annunciarlo è stato il premier Jonas Gahr Stoere nel corso di una conferenza stampa. "Stiamo discutendo con i nostri alleati per aumentare la presenza nelle acque norvegesi e abbiamo accettato contributi tedeschi, francesi e britannici" spiega il primo ministro. "Comprendo che le persone siano preoccupate per le possibili conseguenze della situazione nel Mar Baltico e per la possibilità che qualcosa di simile accada negli impianti di petrolio e gas". L'allarme legato ai danni subiti dai gasdotti resta altissimo.