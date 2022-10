Dionisi | Sassuolo | «Il difficile viene adesso»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 ottobre 2022) Le parole del tecnico delin conferenza stampa in vista della partita dei neroverdi contro la Salernitana Alessio, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana. Di seguito le sue parole. CONFERMARSI – «Ilarriva, sono d’accordo, confermarsi è sempre più. Siamo in crescita e dobbiamo dimostrarlo domani, èperché c’è stata la sosta. Abbiamo lavorato ma non a pieno regime, non come avremmo desiderato ma siamo pronti. La volontà è quella di dar continuità ma non sarà facile perché troveremo una squadra che sta facendo bene, non è quella dell’anno scorso, ha finito bene e si è rinforzata». COME HA RITROVATO I NAZIONALI – «Li ho ...