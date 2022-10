Di Biagio | «Inter | perse certezze C’è un numero da rivedere subito»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 ottobre 2022) Mister Gigi Diha commentato la sconfitta dell’contro la Roma: le dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita LE PAROLE– «L’ha perso. E’ un momento complicato anche in vista della partita col Barcellona, mancano punti di riferimento. La partita di Simone non è stata negativa, però ha perso sicurezza. I gol fatti sono tanti in meno rispetto all’anno scorso, è unda». L'articolo proviene da Calcio News 24.