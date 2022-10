Burkina Faso: Farnesina segue con preoccupazione sviluppi e respinge uso forza (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "La Farnesina segue con preoccupazione gli sviluppi della situazione a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, e respinge l'uso della forza per la conquista del potere politico". Lo scrive il ministero degli Esteri in comunicato, aggiungendo che "da parte italiana si mantiene l'auspicio che gli eventi in corso non pregiudichino il ritorno alle regole costituzionali in Burkina Faso, in linea con gli impegni presi recentemente dal Paese con l' Ecowas, Organizzazione degli Stati dell' Africa Occidentale". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Laconglidella situazione a Ouagadougou, capitale del, el'uso dellaper la conquista del potere politico". Lo scrive il ministero degli Esteri in comunicato, aggiungendo che "da parte italiana si mantiene l'auspicio che gli eventi in corso non pregiudichino il ritorno alle regole costituzionali in, in linea con gli impegni presi recentemente dal Paese con l' Ecowas, Organizzazione degli Stati dell' Africa Occidentale".

Agenzia_Italia : C'è stato un golpe in Burkina Faso ???? Di nuovo - SoniaLaVera : RT @enricofe2: Il Dipartimento di Stato ha espresso preoccupazione per il colpo di stato in Burkina Faso - miriam_vollmer : @lawen4cer So hier quasi Burkina Faso - abitudinario : RT @enricofe2: Il Dipartimento di Stato ha espresso preoccupazione per il colpo di stato in Burkina Faso - BegalliSabrina : RT @enricofe2: Il Dipartimento di Stato ha espresso preoccupazione per il colpo di stato in Burkina Faso -