ATP Seoul 2022: la finale sarà Shapovalov-Nishioka (Di sabato 1 ottobre 2022) È terminata poco fa un’altra giornata dell’ATP 250 di Seoul. Sul cemento coreano si sono disputate oggi le due semifinali e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nel primo incontro di giornata è arrivata la vittoria di Denis Shapovalov. Il canadese (testa di serie n.4) ha sconfitto lo statunitense Jenson Brooksby (n.8 del seeding) per 7-5 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco e ha così conquistato l’accesso alla sua quinta finale in carriera. Domani il classe 1999 andrà a caccia del suo secondo titolo ATP dopo quello conquistato a Stoccolma nel 2019. Ad affrontare Shapovalov in finale ci sarà Yoshihito Nishioka. Dopo aver eliminato il norvegese Casper Ruud ai quarti, il giapponese (n.56 del ranking) ha battuto oggi lo ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) È terminata poco fa un’altra giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento coreano si sono disputate oggi le due semifinali e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nel primo incontro di giornata è arrivata la vittoria di Denis. Il canadese (testa di serie n.4) ha sconfitto lo statunitense Jenson Brooksby (n.8 del seeding) per 7-5 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco e ha così conquistato l’accesso alla sua quintain carriera. Domani il classe 1999 andrà a caccia del suo secondo titolo ATP dopo quello conquistato a Stoccolma nel 2019. Ad affrontareinciYoshihito. Dopo aver eliminato il norvegese Casper Ruud ai quarti, il giapponese (n.56 del ranking) ha battuto oggi lo ...

sportface2016 : #AtpSeoul: la finale sarà #Shapovalov-#Nishioka, out #Brooksby e #Kovacevic - zappooo_ : RT @FiorinoLuca: Complice la sconfitta a Seoul di Casper #Ruud a livello di quarti di finale, Rafael #Nadal torna alla posizione numero 2 d… - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv per Nishioka ???? vs Kovacevic ????, seconda semifinale del torneo Atp 250 di Seoul: chi vince affronta Denis Shapovalov! - livetennisit : ATP 250 Sofia, Tel Aviv e Seoul: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Musetti e Sinner… - alessiodesiena : RT @Eurosport_IT: ?????????????? ?????????????? ?????? ???? ???????????? ???????????????? ?????? Con la sconfitta di Ruud nell'ATP 250 di Seoul, da lunedì Rafa Nadal salirà a… -