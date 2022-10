Andreotti: De Rita, ‘processo di demonizzazione politica resta, è ora di superarlo' (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott (Adnkronos) - “Andreotti e' stato demonizzato sul piano personale. E' stato scelto di distruggere prima l'uomo, perché in politica non ce l'avrebbero fatta”. Lo ha detto Giuseppe De Rita alla presentazione del libro ‘Cara Liviuccia', curato da Serena e Stefano Andreotti, con Barbara Palombelli e Gianni Letta. “Questo è un punto su cui tornare. L'uomo Andreotti deve essere difeso, ma bisogna ricominciare a pensare alle cose di Andreotti che avevano rilievo politico. Andreotti va ripensato sul piano politico -ha spiegato De Rita-. Sul piano personale lo stiamo recuperando, piano piano. Ma perché l'avete descritto nei giornali come Belzebu'? Hanno preferito l'assassinio morale di Andreotti rispetto a quello politico”. Per De ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott (Adnkronos) - “e' stato demonizzato sul piano personale. E' stato scelto di distruggere prima l'uomo, perché innon ce l'avrebbero fatta”. Lo ha detto Giuseppe Dealla presentazione del libro ‘Cara Liviuccia', curato da Serena e Stefano, con Barbara Palombelli e Gianni Letta. “Questo è un punto su cui tornare. L'uomodeve essere difeso, ma bisogna ricominciare a pensare alle cose diche avevano rilievo politico.va ripensato sul piano politico -ha spiegato De-. Sul piano personale lo stiamo recuperando, piano piano. Ma perché l'avete descritto nei giornali come Belzebu'? Hanno preferito l'assassinio morale dirispetto a quello politico”. Per De ...

