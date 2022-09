Villarreal, Emery: “Se qualcuno dei miei penserà al Mondiale metterò altri più concentrati” (Di venerdì 30 settembre 2022) L’allenatore del Villarreal, Unai Emery, ha espresso chiaramente la sua scelta legata ai calciatori troppo concentrati sul prossimo Mondiale. Queste le sue parole, in cui appare intransigente e con le idee chiare: “So che molti giocatori pensano continuamente al Mondiale, ma qui mi assicurerò che i miei siano ben concentrati. Se così non sarà, anche per diverse esperienze passate, sostituirò chi non sarà sufficientemente motivato e focalizzato sulla stagione con il club”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) L’allenatore del, Unai, ha espresso chiaramente la sua scelta legata ai calciatori tropposul prossimo. Queste le sue parole, in cui appare intransigente e con le idee chiare: “So che molti giocatori pensano continuamente al, ma qui mi assicurerò che isiano ben. Se così non sarà, anche per diverse esperienze passate, sostituirò chi non sarà sufficientemente motivato e focalizzato sulla stagione con il club”. SportFace.

