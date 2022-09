Usare le colpe del padre di Giorgia Meloni per attaccare la figlia non è giornalismo: è sciacallaggio. Dimostriamo di essere diversi (Di venerdì 30 settembre 2022) Lo voglio dire chiaro e a scanso d’equivoci. Noi non abbiamo pubblicato e non pubblicheremo mai la notizia diffusa da “El Pais” che riguardano le responsabilità penali del padre di Giorgia Meloni, risalenti a 27 anni fa. Giorgia Meloni può essere attaccata e criticata su qualunque cosa, e anche in cento vite non troveremo alcuna idea, posizione o valore su cui la pensiamo allo stesso modo. C’è solo una cosa su cui mai e poi mai può essere attaccata, criticata o anche solo tirata in ballo: le colpe private di un padre (per altro risalenti a 27 anni fa), le responsabilità penali e individuali di un genitore, soprattutto un genitore che l’ha abbandonata quando aveva un anno, con cui lei non ha mai avuto rapporti e delle cui scelte è stata ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Lo voglio dire chiaro e a scanso d’equivoci. Noi non abbiamo pubblicato e non pubblicheremo mai la notizia diffusa da “El Pais” che riguardano le responsabilità penali deldi, risalenti a 27 anni fa.puòattaccata e criticata su qualunque cosa, e anche in cento vite non troveremo alcuna idea, posizione o valore su cui la pensiamo allo stesso modo. C’è solo una cosa su cui mai e poi mai puòattaccata, criticata o anche solo tirata in ballo: leprivate di un(per altro risalenti a 27 anni fa), le responsabilità penali e individuali di un genitore, soprattutto un genitore che l’ha abbandonata quando aveva un anno, con cui lei non ha mai avuto rapporti e delle cui scelte è stata ...

