Ucraina | Peskov | “Attacchi a territori annessi saranno alla Russia”

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Qualsiasi attacco contro le regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia dopo l'annessione alla Russia verrà considerato un attacco alla Russia stessa. Lo ha chiarito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nella sua quotidiana conferenza stampa, dicendo che gli attacchi che le forze ucraine compiranno contro le quattro regioni annesse "non saranno nient'altro" che atti di aggressione nei confronti di Mosca. Inoltre, ha aggiunto Peskov, "devono essere liberati" quei territori non ancora controllati dalla Russia. "Chi parla di escalation nucleare è un irresponsabile" ha inoltre affermato il portavoce del Cremlino, sostenendo che la Russia non è ...

