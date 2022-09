(Di venerdì 30 settembre 2022) Bergamo.collaborano e progettano assieme la formazione degli studenti affinché possano entrare più facilmente nel mondo del lavoro. Partendo da questo presupposto l’istituto Natta e il Gruppo Chimico di Confindustria Bergamo hanno dato vita a un’innovativa proposta formativa rivolta alle terze, quarte e quinte superiori di tre indirizzi: chimico, biotecnologie sanitarie e biotecnologie ambientali. Grazie a un proficuo lavoro di rete, in breve tempo, questo progetto si è esteso coinvolgendo altre due scuole bergamasche – l’istituto Marconi di Dalmine e l’istituto Archimede di Treviglio – che hanno percorsi affini per indirizzi e discipline. A loro si è affiancato l’istituto Luigi dell’Erba di Castellana Grotte, in provincia di Bari, animato dalla volontà di replicare l’iniziativa sul loro territorio. “Oggi – spiega la professoressa ...

La nuova realtà si chiama ITS Academy Leading Generation ed è unadi alta specializzazione tecnica post - diploma, autorizzata da Regione Lombardia che, col contributo dileader nei ......del Paese ma anche le eccellenze agroalimentari di Filiera Italia e i prodotti dalledi ... Ma per la prima volta si potrà andare adi olio extravergine italiano nell'Oleoteca e nell'... Scuola e aziende fanno squadra: “Al via il curriculum territoriale” ASCOLI - Nel Piceno il mondo della scuola e quello dell’industria sono più vicini. Si è tenuta nella sede di Assindustria, la sottoscrizione del primo Protocollo ...Seminario ad hoc per le aziende. Daniela Bernacchi, (Global compact network Italia), riflette su aziende e parità. In 70 hanno firmato la carta dei principi delle Nazioni Unite, 39 seguono percorsi fo ...