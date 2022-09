Salvini: “Con Giorgia e Silvio contatti quotidiani, presto nascerà un governo all’altezza” (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA – “Sento o vedo tutti i giorni gli amici Giorgia e Silvio: il clima è ottimo, abbiamo la determinazione necessaria per affrontare le emergenze del Paese a partire dal caro bollette. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: il centrodestra ha vinto le elezioni e in tempi velocissimi nascerà un esecutivo all’altezza delle aspettative degli elettori che porterà anni di buon governo. La Lega ha le idee chiare su cosa fare e sulla futura squadra, donne e uomini che daranno il massimo”. Lo dice, sui suoi canali social, il leader della Lega Matteo Salvini a proposito del futuro esecutivo di centrodestra. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA – “Sento o vedo tutti i giorni gli amici: il clima è ottimo, abbiamo la determinazione necessaria per affrontare le emergenze del Paese a partire dal caro bollette. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: il centrodestra ha vinto le elezioni e in tempi velocissimiun esecutivodelle aspettative degli elettori che porterà anni di buon. La Lega ha le idee chiare su cosa fare e sulla futura squadra, donne e uomini che daranno il massimo”. Lo dice, sui suoi canali social, il leader della Lega Matteoa proposito del futuro esecutivo di centrodestra. L'articolo L'Opinionista.

