Ospedale Sant’Agata, ok alla richiesta dei sindaci sanniti per un confronto in commissione Sanità (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’azione dei sindaci di Dugenta, Limatola, Frasso Telesino e Melizzano presso la Regione Campania ha sortito gli effetti sperati: grazie anche all’intervento del Prefetto di Benevento, il Presidente della commissione Sanità regionale ha comunicato che intende convocarli la settimana prossima per ascoltare le loro istanze e fornire risposte in merito all’Ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. “Stiamo lavorando tutti in un’unica direzione per cercare di capire quale sarà il futuro dell’Ospedale. È un tema che coinvolge un bacino di utenza molto vasto, ed è per questo che noi sindaci del territorio coinvolto, dopo l’esclusione dall’incontro indetto dal Direttore Generale del San Pio che ha ritenuto opportuno convocare solo i sindaci di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’azione deidi Dugenta, Limatola, Frasso Telesino e Melizzano presso la Regione Campania ha sortito gli effetti sperati: grazie anche all’intervento del Prefetto di Benevento, il Presidente dellaregionale ha comunicato che intende convocarli la settimana prossima per ascoltare le loro istanze e fornire risposte in merito all’Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. “Stiamo lavorando tutti in un’unica direzione per cercare di capire quale sarà il futuro dell’. È un tema che coinvolge un bacino di utenza molto vasto, ed è per questo che noidel territorio coinvolto, dopo l’esclusione dall’incontro indetto dal Direttore Generale del San Pio che ha ritenuto opportuno convocare solo idi ...

anteprima24 : ** Ospedale Sant'Agata, ok alla richiesta dei sindaci sanniti per un confronto in commissione #Sanità **… - ottopagine : Ospedale Sant'Agata, i sindaci: 'Incontreremo Presidente Commissione Sanità' #Benevento - ottopagine : Mortaruolo: 'Ospedale Sant'Agata? Morgante disponibile da giorni a confronto' #Benevento -