Napoli | Spalletti | “Torino brutto cliente | mi aspetto continuità di risultati”

Napoli – "Dobbiamo trovare la continuità di rendimento e di risultati. Domani sarà una partita molto difficile, ma vogliamo vincere". Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Come ha ritrovato i calciatori reduci dalle Nazionali? "Quando i calciatori vanno in Nazionale li seguiamo quotidianamente anche se a distanza. A qualcuno ha fatto anche bene giocare queste partite perchè aveva giocato di meno con noi. Per cui non abbiamo nessun problema, è stato un seguito regolare della stagione". "Noi abbiamo a fuoco bene quello che è il nostro obiettivo, oggi ho visto tutti concentrati e protesi verso la partita di domani. Ogni gara serve a dimostrare se noi siamo un Napoli forte. Il percorso è lungo e ogni gara richiede ...

