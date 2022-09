Napoli, il dubbio è a destra: Lozano è da valutare (Di venerdì 30 settembre 2022) CASTEL VOLTURNO - Dalla gioia del gol con il Perù , alla preoccupazione per un problema da valutare. Brutte notizie dal Messico: Lozano ha assistito dalla panchina alla sconfitta della Nazionale con ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 settembre 2022) CASTEL VOLTURNO - Dalla gioia del gol con il Perù , alla preoccupazione per un problema da. Brutte notizie dal Messico:ha assistito dalla panchina alla sconfitta della Nazionale con ...

Napoli, il dubbio è a destra: Lozano è da valutare L'entità, però, non è ancora chiara: il Chucky è rientrato ieri sera a Napoli dagli Stati Uniti e ... ma va da sé che la sua presenza domani con il Torino sia più che mai in dubbio. Spalletti attende ... Toro, Miranchuk, dov'eravamo ...è procurato una lesione al bicipite femorale destro nell'immediata vigilia della gara con il Sassuolo e a Napoli non ci sarà. Come Pellegri, tornato malconcio dall'Under 21 e ancora in forte dubbio. ...